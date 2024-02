Carille ressalta força da Vila Belmiro após vitória do Santos no Morumbis

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/02/2024 - 14:39 Para compartilhar:

Depois de vencer o São Bernardo por 2 a 1 pela 10ª rodada do Campeonato Paulista em um Morumbi lotado com 50 mil torcedores – maior público do torneio até o momento – na manhã deste domingo, o técnico Fábio Carille disse em entrevista coletiva que “a atmosfera aqui (Morumbis) hoje foi muito legal”.

Entretanto, o técnico do Santos ressaltou a importância de jogar as partidas decisivas na Vila Belmiro. “Eu já joguei contra lá, sei como é dificil”, afirmou.

O Santos retomou a liderança do Paulistão, com 22 pontos. Para Carille, é importante manter-se à frente na classificação para valer-se da vantagem de mandar as partidas na Vila. “Nós temos ambições. quanto mais lá em cima, mais vamos trazer as partidas para a nossa casa”, disse o técnico.

Ele também ressaltou a qualidade do grupo: “Temos alguns jovens, mas também temos um time muito experiente”. Sobre a semana livre que o grupo teve para treinar, acrescentou que “a semana foi muito legal, controlada, com a nossa fisiologia”. “Para nós, treinar nesse momento é muito importante.”

Carille ressaltou que equipes como Palmeiras e São Paulo estariam em outro ponto como times acima do Santos. Sobre a formação do time, o técnico disse que “o que aconteceu nos nove jogos foi muito importante”.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias