Carille reprova postura do time em derrota para o Amazonas: ‘Atitude não pode ser essa’

Estadão Conteúdo 11/05/2024 - 20:23

O técnico santista Fábio Carille comentou sobre a derrota de 1 a 0 para o Amazonas pela Série B após o jogo deste sábado em entrevista coletiva. Para ele, o time não teve uma postura competitiva. “Não competimos como a gente tem que competir na Série B. Tivemos muita dificuldade para entender o jogo. Nossa atitude não pode ser essa”.

Questionado sobre as três mudanças feitas no intervalo, Carille afirmou que tinha “muita gente abaixo do que sabemos. Poderia ter feito muitas [substituições]. Nosso rendimento foi muito abaixo e a gente optou por aquelas três.”

Carille não se disse surpreso com a atuação da equipe amazonense. “O Amazonas sem bola fez o que fez com o Flamengo e fez muito bem. A gente sabia que devia ter circulado a bola mais rápido, chegado pelos lados com mais qualidade. O mérito é todo deles”, disse.

Ele também rechaçou o desgaste por causa da distância da viagem e o clima úmido: “Todos que chegaram aqui sabiam que ia ter isso. Não é desculpa. A gente tinha que ter ido melhor”.

Sobre quais lições o time pode tirar desta derrota, Carille foi enfático: “Esse vai ser meu maior desafio com o grupo. Deixá-los motivados no todo. Vamos trazer [isso] como aprendizado”.

O resultado tirou do Santos a chance de continuar como líder da competição. Com o revés, o time da Vila Belmiro segue estacionado nos nove pontos e ocupa o terceiro lugar. O Sport encabeça a classificação com quatro vitórias em quatro rodadas seguido do Goiás (dez pontos).