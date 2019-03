Carille poupa Gustavo, Manoel, Junior Urso e Sornoza no Corinthians

O técnico Fábio Carille fechou o trabalho tático desta terça-feira e manteve o mistério na escalação do Corinthians para o duelo com o Ituano, quarta-feira, fora de casa, pela rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista.

Ao divulgar a lista de relacionados, no entanto, revelou que alguns titulares da equipe serão poupados. O zagueiro Manoel, o volante Junior Urso e o meia Sornoza não estarão nem no banco de reservas. Outra ausência será a de Gustavo, o Gustagol. O centroavante está recuperado de lesão, treinou com bola na segunda e na terça-feira, mas ficará de fora da próxima partida.

O lateral-direito Fagner também não jogará porque foi convocado para a seleção brasileira. Michel Macedo será seu substituto. As dúvidas estão no setor ofensivo. Jadson entrou bem no decorrer dos dois últimos jogos e a tendência é que retome a vaga de Sornoza no meio-campo da equipe.

No ataque, Pedrinho segue na equipe e Clayson deve retomar o lugar de Vagner Love, poupado para estar 100% nas quartas de final. O provável Corinthians terá: Cássio; Michel Macedo, Henrique, Marllon e Danilo Avelar; Ralf, Richard e Jadson; Pedrinho, Boselli e Clayson.

O Corinthians tem como concorrente pela liderança a Ferroviária, o outro time classificado do Grupo C às quartas de final. O atual bicampeão paulista tem 18 pontos e um gol de saldo. O concorrente direto tem 17 pontos, mas um saldo melhor: três gols. A equipe de Araraquara pega o Novorizontino, também fora de casa.

O Ituano lidera o Grupo D, do São Paulo, com 17 pontos, mas apesar de estar classificado, precisa confirmar o primeiro posto da chave. Para isso, depende só de um empate. O São Paulo, que enfrenta o São Caetano fora de casa, está três pontos atrás, mas pode tirar a liderança se vencer e o adversário direto perder.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Laterais: Michel Macedo, Carlos Augusto e Danilo Avelar.

Zagueiros: Henrique, Marllon e Pedro Henrique.

Volantes: Ralf, Richard, Ramiro e Thiaguinho.

Meias: Jadson, Angelo Araos, Mateus Vital, Pedrinho e Fabricio Oya.

Atacantes: Vagner Love, Boselli, Sergio Díaz, Clayson, André Luis e Gustavo Silva.