Carille observa reservas do Santos em goleada na Portuguesa Santista e Nonato aprova atividade

Com um elenco grande para somente a disputa da Série B até o fim do ano, Fábio Carille acaba “sacrificando” alguns jogadores no Santos. Para compensar a falta de ritmo, o treinador comandou um jogo-treino com a Portuguesa Santistas nesta terça-feira pela manhã, no CT Rei Pelé. Autor de um dos gols na vitória fácil Poor 5 a 1, Nonato celebrou a atividade.

“Sempre importante estar ganhando minutagem, ainda mais para quem vem jogando menos”, observou o meio-campista. “Hoje (terça-feira) foi um jogo bem bacana para a gente pegar ritmo, que estava precisando”, enfatizou.

O amistoso começou com gol do recém-contratado Patrick, após desvio errado do defensor para trás. Rodrigo Ferreira, Nonato e Weslley, duas vezes, completaram a goleada, enquanto os titulares da vitória por 4 a 1 sobre o Guarani fizeram um trabalho regenerativo.

“Por mais que o treino seja bastante intenso, que a comissão cobre bastante, quem está no futebol sabe como é diferente o ritmo de jogo e de treino, então foi importante este amistoso com a Briosa e acredito que é bom para estar preparado para quando o professor precisar, estar preparado”, enfatizou Nonato.

O meia garantiu que os reservas não ficam desmotivados pois vêm recebendo muita orientação de Carille e promessa de que serão utilizados ao longo da Série B. Ainda mais com o líder Santos se destacando e abrindo vantagem.

“(Carille está) Sempre falando com o time de baixo. E nos deixa bem orientados para quando precisar, dar conta do recado”, completou o meia. Com nove pontos em três rodadas da Série B e na liderança pelo saldo de gols (7 a 4 do Sport), o Santos se prepara para ida a Manaus, encarar o Amazonas, que também nesta segunda-feira levou 3 a 0 da Ponte Preta.