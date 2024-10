Carille lamenta erros defensivos do Santos: ‘Lances alertados, trabalhados e mostrados’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/10/2024 - 23:03 Para compartilhar:

Fábio Carille mais uma vez reprovou a atuação do Santos em um jogo da Série B. O que vem se tornando corriqueiro e rendendo vaias ao comandante. Desta vez, por causa dos dois primeiros gols sofridos, em bolas paradas das quais alertou durante toda a preparação para a visita à Chapecoense. A derrota por 3 a 2 o deixou bem chateado.

Mesmo ainda querendo ver o vídeo dos lances para uma análise fria, o técnico anda incomodado com o setor defensivo. Nas últimas três rodadas, com duas derrotas e somente uma vitória, foram oito gols sofridos pelo Santos, algo raro no começo da competição. Para piorar, em algo que ele trabalhou forte na tentativa de evitar.

“Em relação aos dois primeiros gols, claro não vi ainda, mas é pelo tipo de batida do adversário (na bola) e o que a gente esperava. Primeiro pau é o ponto forte, e o segundo veio em cavada sem peso, daí existiram erros para que tivessem feito os gols. A gente tinha alertado, trabalhado e mostrado, e acaba sendo um resultado ruim para questões de título, mas vamos brigar até o fim pelo acesso”, afirmou o treinador.

Carille admitiu que os desfalques de Gil, Escobar e Diego Pituca pesaram. Todos estavam suspensos na Arena Condá, obrigando o técnico a apostar nos jovens Souza, Jair e Sandry. “Principalmente na bola parada, fizeram falta. São Jogadores de imposição, experientes. E uma comunicação e orientação podem ajudar.”

O técnico, agora, foca no Ceará, rival de terça-feira, na Vila Belmiro, onde o grupo se fechou por 100% de aproveitamento nesta reta final. “Acabou agora, amanhã (quinta-feira) começo a pensar e estudar o Ceará. Mas é mais uma decisão em nossa casa e temos de fazer por merecer, jogar bem e procurar os três pontos que são mais importantes nesse momento.”

Para essa partida, o comandante terá força máxima, já que ninguém levou cartão em Chapecó, e os três titilares ausentes diante da Chapecoense estarão de volta.