Carille já projeta reforços no Corinthians: ‘Precisamos de jogadores com ambição’

Após o empate por 2 a 2 com o Athletico-PR, o técnico Fábio Carille admitiu que o Corinthians foi pior do que o adversário no confronto desta quinta-feira, em Itaquera. O treinador também voltou a falar sobre contratações para a próxima temporada. Para Carille, o clube precisa de “jogadores com ambição”.

“Muito difícil [brigar pelo] título. Impossível? Não. Mas difícil pelo que estamos jogando. Já fizemos reuniões para discutir reforços. O que eu penso, o que a diretoria também pensa. Isso é legal para a gente caminhar para o mesmo lado. Foram contratados jogadores. Quase 90% dos contratados passaram pela minha avaliação. A gente sabe que precisamos de jogadores com ambição, que incomodem o adversário, que busquem o gol para jogar perto do camisa 9”, afirmou Carille, que lembrou das tentativas frustradas do Corinthians neste ano ao ser questionado sobre Boselli.

“Precisamos de jogadores mais agudos. O Boselli sabe terminar bem a jogada, que é nossa característica de Corinthians. Não conseguimos trazer jogadores para encaixar. Infelizmente, não conseguimos Rodriguinho, Róger Guedes, Gabigol… Não só eu, mas diretoria também sabe que precisamos buscar mais esse jogador para potencializar o camisa 9”, declarou o treinador.

Carille também fez uma autoavaliação sobre o desempenho do Corinthians nos últimos jogos e disse estar se criticando. No mês passado, o técnico foi alvo de protestos de torcida organizada do clube pela primeira vez ao ser chamado de “retranqueiro”.

“Eu mesmo estou me criticando. Estou me cobrando, treinando e trabalhando. Acho normal. Cria-se uma expectativa de ganhar tudo e não estamos preparados para isso. Ganhamos o Paulista jogando mais. Estamos precisando jogar mais. Melhora vem com o treino. Não teremos tempo para treinar até o jogo de domingo. O grupo sabe que precisa melhorar”, disse Carille.

Com o empate, o Corinthians foi a 43 pontos e permanece em quarto lugar da tabela. São três pontos a menos do que Palmeiras e Santos e 12 do que o líder Flamengo. Na próxima rodada, a equipe de Carille terá um clássico pela frente diante do São Paulo, domingo, no Morumbi.