Carille indica Corinthians com voltas de Sornoza e Love para enfrentar o Inter

O técnico Fábio Carille indicou nesta sexta-feira a escalação do Corinthians para enfrentar o Internacional, domingo, às 11 horas, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades são os retornos de Sornoza e Vagner Love ao time titular.

Os dois deram lugar a Mateus Vital e Boselli na vitória sobre o Goiás por 2 a 0, quarta-feira, em jogo adiado da sétima rodada do Brasileirão. Quem também volta ao time é o lateral-esquerdo Danilo Avelar, poupado no último jogo.

A única baixa em Porto Alegre será o lateral-direito Fagner, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Michel Macedo será o substituto. Avelar analisou a mudança no lado direito e não acredita que a mesma aumentará seu trabalho pelo setor esquerdo.

“Não sei, isso depende de como o time adversário te permite. Muitas vezes atacamos pelo lado direito não só pelo fator Pedrinho e Fagner, mas pelo adversário ter um lado mais vulnerável. Se contra o Inter isso nos permitir, pode ser nossa válvula de escape. Depende do jogo, muitas vezes você planeja e no jogo é diferente. Tem que fazer a leitura, vai muito do feeling do jogo”, comentou o lateral-esquerdo.

O Corinthians sofreu contra o Goiás justamente em jogadas pelo lado esquerdo de sua defesa. O atacante Michael deu muito trabalho a Carlos Augusto, que admitiu ter ficado devendo. Avelar tratou de dar moral ao concorrente de posição.

“Acho que o primeiro passo ele fez muito bem. Reconhecer que pode melhorar, muitos não reconhecem. Então já é algo de se aplaudir. Conversei com ele durante o jogo para ter atenção na marcação do atleta do Goiás, que é muito rápido. Carlos tem futuro promissor, apoio muito ele”, afirmou.

ESCALAÇÃO – No treino desta sexta-feira, Carille realizou um trabalho tático e não fez mistério com a equipe. Existia a possibilidade de Mateus Vital seguir como titular no meio-campo. O jogador sofreu um corte na cabeça na última partida, levou seis pontos no local, mas participou normalmente da atividade.

Boselli, que marcou de pênalti o segundo gol contra o Goiás, também poderia seguir na equipe, já que Vagner Love fez um jogo ruim no clássico com o Palmeiras. Mas Carille optou pela volta dos dois à equipe, mantendo o revezamento na equipe titular.

O Corinthians está invicto desde o término da Copa América. São cinco vitórias e dois empates neste período. No Campeonato Brasileiro, a equipe ocupa o quinto lugar, com 23 pontos, a nove do líder Santos. O Internacional é um adversário direto na briga pela Libertadores, pois ocupa a sétima colocação, com 20 pontos.

“Evidente que é um momento bom pelos resultados, mas temos muito a fazer ainda. Não estamos 100% felizes e contentes com o trabalho, a gente sabe que pode evoluir muito mais, a gente tem se cobrado em treinos e jogos. Mesmo ganhando, às vezes a gente poderia ter apresentado um futebol mais legal. Isso é bom, o caminho é esse, pés no chão, se estamos invictos fizemos por merecer. É continuar isso”, analisou Avelar.

O provável Corinthians para enfrentar o Inter no domingo terá: Cássio; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Junior Urso e Sornoza; Pedrinho, Vagner Love e Clayson.