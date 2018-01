Carille explica que questão física pesou para escalação de Kazim no clássico

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, o atacante Kazim deixou o gramado vaiado pela torcida do Corinthians. O técnico Fábio Carille explicou o motivo de ter escalado o atacante como titular neste sábado. Segundo ele, a opção foi pensando na questão física dos jogadores.

“Conversei com todos os jogadores, em especial, com o Júnior Dutra. Ele mesmo me falou que não suportaria os 90 minutos. O que é melhor? Ele no começo ou no fim do ano? É um mistério, mas eu preciso ver o que é melhor. Então, optei pelo Kazim, pois poderia terminar a partida com o Júnior”, explicou o treinador.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de colocar Danilo, que o próprio Carille já disse que pretende utilizar como centroavante, o técnico também utilizou a questão física para justificar a decisão de não usá-lo. “O Danilo treinou poucas vezes esse ano. Ele está nos planos, tanto que renovou, mas precisa melhorar fisicamente e tecnicamente. Quem sabe para o próximo jogo, eu já consigo utilizá-lo”, disse o comandante corintiano.

O treinador comemorou o resultado conquistado no clássico. Entretanto, destacou que a temporada ainda está no começo. “Vitória é sempre importante, mas ainda é o início. Com vitória as coisas ficam mais fáceis. Só que tanto eu como a comissão sabemos que ainda precisamos melhorar e que a vitória pode escolher muita coisa. Temos muito trabalho pela frente”, ressaltou.

O elenco do Corinthians folga neste domingo e volta aos treinamentos na tarde de segunda-feira, quando o zagueiro Henrique será apresentado. O time volta a campo no domingo, para encarar o Novorizontino, em Novo Horizonte. Será a primeira partida da equipe fora da capital na temporada e no Campeonato Paulista.