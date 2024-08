Carille evita ’embate’ com Marcelo Teixeira e explica ausência de Patrick no time do Santos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 12:14 Para compartilhar:

Após a derrota para o Avaí por 1 a 0, que tirou o Santos da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Fábio Carille evitou entrar em um “embate” com o presidente Marcelo Teixeira sobre a não utilização do meia Patrick, uma das contratações mais badaladas do clube para a temporada. O treinador enfatizou que a posição do atleta é uma das mais concorridas do elenco.

“Ele não vem jogando nem aqui na Vila e nem fora. Ele vem treinando muito bem. Tem o meu respeito e o respeito do grupo. Minha avaliação é técnica. A posição que ele mais pode jogar, na minha opinião, é na do Pituca. Nesta temporada, o Pituca vem fazendo uma temporada sólida. É ali que vejo o Patrick, jogando por dentro, vindo de trás. É ali que vejo o melhor lugar para ele”, explicou.

A resposta do treinador está ligada à declaração de Marcelo Teixeira, quando foi questionado sobre Patrick pela imprensa. Na ocasião, o mandatário revelou ter tido uma conversa com o treinador sobre o atleta.

“Perguntei ao Carille como está treinando o Patrick, por que ele não joga. São opções táticas. Se ele treina tão bem, por que não joga? É uma opção tática. Eu não escalo o time. O que vamos fazer com o Patrick e outros jogadores, só o tempo dirá. No custo-benefício, a gestão tem resultados muito bons e muito pequenos no aspecto deficitário para analisar uma contratação como essa”, disse na época.

Desde que chegou ao Santos, Patrick fez apenas oito jogos com a camisa alvinegra e deu uma assistência. O meia não entra em campo desde o empate por 1 a 1 com o CRB, no dia 28 de julho, quando entrou em campo por apenas 11 minutos.

Com Patrick à disposição, o Santos se prepara para enfrentar o lanterna Guarani na quarta-feira, às 19h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, pela 22ª rodada da Série B.

Com 37 pontos, o Santos aparece na segunda posição, um a menos do que o Mirassol, que assumiu a ponta ao derrotar o Ceará, em Fortaleza, por 2 a 1.