Carille elogia grupo do Santos: ‘Não tem Neymar, Zidane, time é a estrela e estou satisfeito’

Sete jogos na Vila Belmiro, 100% de aproveitamento na Série B e goleada indiscutível sobre o Coritiba. Depois de reclamar em alguns jogos, Fábio Carille não escondeu a satisfação com o elenco do Santos nesta segunda-feira. Vendo todos bem em campo, frisou que a ausência de um craque não tira os méritos e a capacidade da equipe. Na verdade, a força da equipe vem deixando-o satisfeito.

Questionado se a equipe não devia ganhar com autoridade de todos os rivais, sobretudo em seus domínios, como fez diante do Coritiba e já havia realizado diante de Guarani e Brusque, todos goleados, o treinador pediu respeito aos oponentes.

“A gente tem de respeitar as equipes e nos impor dentro de casa, mas não jogamos contra bonecos, tem o adversário do outro lado que se preocupa com o jogo, trabalha para o jogo e vem para cá para também ganhar”, afirmou, antes de elogiar o conjunto santista.

“Eu estou muito satisfeito (com a equipe). Tem de entender que aqui não tem Robinho, Neymar, Zidane, é um time bom, mas não tem o craque, não tem a estrela, a estrela é o time”, frisou. “E, assim, estou muito satisfeito”, repetiu.

O técnico ainda celebrou a importância da torcida nas partidas, não apenas na Vila Belmiro, mas também nos outros palcos da capital onde o time mandou jogos, como o MorumBis e a Neo Química Arena.

“A gente sempre falou sobre isso, jogar aqui na Vila, há anos, sempre causa preocupação de descer, de jogar com essa atmosfera. E a gente dentro de campo está fazendo essa atmosfera ficar a nosso favor. É um local que se sente bem, os jogadores se sentem bem, mas a festa feita no MorumBis e na Arena Corinthians também foi algo marcante”, disse.

“Aqui, tem de fazer nossa parte sim, na imposição, na técnica. E a gente melhorou muito nos jogos fora de casa, com uma consistência maior e quero melhorar ainda mais esse desempenho fora de casa, não só o resultado”, revelou.

Mesmo elogiado mais uma atuação segura de Gabriel Brazão, o treinador não escondeu que o Santos ainda busca por um goleiro. E também pediu reforços pontuais para outros setores, para quando perde alguns titulares, seja por suspensão ou por lesão. “A gente sabe que tem de fortalecer.”

Provavelmente sem o meia Giuliano, que voltou a sentir dores na coxa direita ainda na primeira etapa, o Santos agora se prepara para visita ao CRB, em Maceió, domingo, às 18h30.