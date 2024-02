Carille elogia desempenho do Santos após vitória sobre o Água Santa: ‘Acima do esperado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 0:46 Para compartilhar:

Início de trabalho, pouco tempo de pré-temporada e ainda um projeto com um elenco em construção. Esses fatores foram levados em conta pelo técnico Fábio Carille na coletiva desta quarta-feira para analisar o comportamento do Santos na vitória sobre o Água Santa.

“Muito feliz pelo resultado apesar de não ter jogado bem. Estamos numa sequência muito forte. Fizemos três jogos fora de casa nessas quatro rodadas e o que posso dizer é que o resultado está bem acima do esperado. São nove pontos conquistados”, afirmou o treinador.

No jogo, ele criticou a atuação do Santos no primeiro tempo, mas disse que o time soube se superar, apesar da lentidão apresentada. Sobre a ausência de Giuliano, ele disse que vai esperar o atleta se recuperar totalmente.

“Temos que dar tempo para o Giuliano. Panturrilha é coisa complicada. Temos 25 dias de trabalho e sei que tenho um grande grupo nas mãos. Esse elenco pode crescer e evoluir para o restante da temporada. Tenho certeza de que a resposta vai ser muito legal tanto no Paulista como na Série B do Brasileiro, que são as duas competições que temos no ano. Temos um plantel bem equilibrado.”

Autor do gol que decretou a vitória do Santos sobre o Água Santa nesta quinta-feira, o zagueiro Joaquim falou do comprometimento que o time vem apresentando neste início de temporada sob o comando do técnico Fábio Carille.

“Sabemos da responsabilidade que é defender o manto do Santos. Chegamos no estádio com chuva, campo fofo, que atrapalhou o nosso jogo, mas lutamos bastante e fizemos o gol de bola parada. Essa é uma jogada que treinamos muito”, afirmou o atleta que vem formando a dupla de zaga com o experiente Gil.

Ele falou do entrosamento com o companheiro e disse que o Santos tem muito a evoluir em um ano onde a Série B do Brasileiro vai ser o maior desafio do clube. “Ele é um jogador espetacular e que está somando muito no dia a dia. A parceria está cada vez mais forte”, falou o zagueiro em entrevista após o jogo.

Líder isolado do Grupo A, o Santos tem nove pontos em quatro rodadas. O time volta a campo pelo Campeonato Paulista no final de semana. O compromisso é diante do Guarani, na Vila Belmiro.

