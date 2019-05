Carille diz que Manoel deve retornar ao Corinthians contra o São Paulo

O zagueiro Manoel deverá voltar ao Corinthians no clássico contra o São Paulo, domingo, na arena do clube em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador ficou de fora da vitória por 2 a 0 sobre o Deportivo Lara, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira, por ter levado um pisão no pé esquerdo.

Manoel foi substituído por Marllon, que pouco trabalho teve contra o frágil time venezuelano. Segundo Carille, Manoel não jogou porque levou o pisão na partida contra o Athletico-PR, no compromisso anterior pelo Brasileirão. O problema foi agravado no treino de terça-feira, quando ele levou outra pancada no local dolorido.

“É muito provável que ele volte no clássico. Só tem de esperar diminuir essa dor. Acredito que domingo está a disposição. Ele levou um pisão no jogo, depois voltou a sentir o pé e optamos por deixá-lo de fora contra o Deportivo Lara”, explicou Carille.

Carille, no entanto, não informou se repetirá o restante da equipe que entrou em campo contra o Deportivo Lara. “Ainda não sei. Até a parada (para a Copa América) ainda vou definir o time muito em cima do adversário, que é algo que eu não gosto. Dependemos muito do adversário para definir. Está melhorando, os jogadores vão se conhecendo dentro de campo, mas quero período maior para trabalhar com todos eles”, declarou.

Porém, exceto pela entrada de Manoel, a tendência é de Carille manter a formação que entrou em campo contra o Deportivo Lara. Há, no entanto, ao menos duas dúvidas. Jadson pode perder a vaga para Sornoza e Clayson pode ser substituído por Mateus Vital. Vale lembrar que Vital e Pedrinho se apresentarão à seleção olímpica após o clássico de domingo. Os dois voltarão ao Corinthians somente durante a pausa dos torneios de clubes para a Copa América.