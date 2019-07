Carille divulga relacionados do Corinthians sem Jadson e com retorno de Sornoza

O técnico Fábio Carille divulgou nesta terça-feira a lista de relacionados do Corinthians para a partida de quinta contra o Montevideo Wanderers, no Uruguai, no duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A principal baixa é a do meia Jadson, liberado para resolver problemas pessoais.

A novidade é o retorno de Sornoza, que ficou de fora da vitória sobre o Fortaleza no domingo por causa de um edema na coxa direita. A tendência, no entanto, é que comece no banco de reservas. Mateus Vital deve ser o responsável pela armação das jogadas.

Como venceu a partida de ida por 2 a 0 na última semana e no domingo haverá o clássico contra o Palmeiras, Carille poupará alguns titulares do confronto. Além de Sornoza, Danilo Avelar e Junior Urso ficam no banco. Pedrinho, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, nem viajará com o restante do elenco.

O técnico corintiano esboçou no treino desta terça a escalação corintiana com sete mudanças em relação ao duelo contra o Fortaleza. O time deve ir a campo em Montevidéu com: Cássio, Fagner, Gil, Henrique e Carlos Augusto; Gabriel, Matheus Jesus, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Vagner Love.

Titular na vaga de Ralf, que se recupera de lesão muscular, Gabriel admitiu que não tem como o elenco esquecer do clássico com o Palmeiras. “Pelo instinto do jogador, é até natural, a gente pensa sim (no Palmeiras). Mas, quando chegamos para o treino, o Carille reuniu os jogadores e falou para esquecer o clássico, disse para focar na quinta. É um mata-mata, decidir no Uruguai é difícil, vai ter catimba, um jogo brigado. Estamos preparados para um jogo duro e vamos não só jogar pelo resultado que criamos na ida, vamos tentar vencer para seguir em frente”, afirmou o jogador, em entrevista coletiva.

Substituto de Danilo Avelar, Carlos Augusto, que também esteve presente na entrevista desta terça-feira, seguiu o mesmo pensamento. “O clássico tem um peso grande, mas temos de pensar na Sul-Americana, no mata-mata. Vai ser um jogo perigoso, temos que focar na quinta para sair com a classificação garantida e depois pensar no clássico”, disse o lateral.

Confira a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caique, Cássio e Walter.

Laterais: Carlos Augusto, Danilo Avelar, Fagner e Michel.

Zagueiros: Gil, Henrique e Manoel.

Volantes: Gabriel, Junior Urso, Matheus Jesus e Ramiro.

Meias: Mateus Vital, Régis e Sornoza.

Atacantes: Boselli, Clayson, Gustavo, Janderson e Vagner Love.