Carille comemora ponto fora e elogia postura do Santos: ‘Temos que saber ganhar o campeonato’

O empate do Santos diante do CRB neste domingo, em Maceió, vai ser comemorado pelo técnico Fábio Carille. O resultado que deixou a equipe paulista com quatro pontos de vantagem em relação aos rivais mais próximos na classificação é, segundo o treinador, uma prova de que a sua equipe está “entendendo” a Série B do Campeonato Brasileiro.

“Tem que ser comemorado sim. Eles são muito fortes dentro de casa. A gente veio para ganhar o jogo, mas claro que teríamos dificuldades. Eles chegaram na final da Copa do Nordeste, estão classificado na Copa do Brasil, e têm um bom conjunto desde o ano passado. Então, a gente comemora esse um ponto sim”, afirmou o treinador em coletiva.

Carille aproveitou a conversa com os jornalistas para elogiar a postura dos seus comandados em relação à disputa da Série B. Segundo ele, a equipe demonstrou maturidade em campo.

“Temos de seguir a nossa caminhada e olhar para frente. É um campeonato que nós todos sabemos que é difícil e temos de saber jogar a Série B. A competitividade é grande. Estamos lá em cima na classificação”, comentou.

Sobre Giuliano, ausente na partida contra o CRB por motivo de contusão, Carille afirmou que o meia continua fora da equipe por mais um tempo para ter uma recuperação mais tranquila. “Ele vai ficar ainda em tratamento, Vai um tempinho mais”. Assim, para o próximo duelo da Série B, diante do Sport, Serginho continua atuando no setor de meio-campo.