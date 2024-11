Carille celebra acesso do Santos, desconversa sobre futuro e mira título: ‘Coroar com vitória’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2024 - 0:12 Para compartilhar:

Aliviado, feliz, satisfeito e ainda mostrando ambição na Série B. Depois de muita cobrança, uma disputa de altos e baixos, o Santos finalmente confirmou seu retorno à elite nacional, para conforto do técnico Fábio Carille, que ainda mira o título para fechar com chave de ouro a passagem por uma divisão pela qual ninguém mais no clube espera repetir.

“Podemos dizer que agora estamos na Série A do Campeonato Brasileiro de 2025”, bradou o treinador na abertura da coletiva no Couto Pereira, após os 2 a 0 sobre o Coritiba. Com 68 pontos, o Santos precisa de mais um triunfo para garantir também o troféu, e o treinador mostra-se ambicioso por ele em jogo com o CRB, agendado para domingo.

“Não gosto de projetar o próximo jogo, o que não é o caso agora. Temos uma partida decisiva em casa contra o CRB, tentando sair lá de baixo e que buscará forças de onde não tem. Mas vamos procurar trabalhar para ir bem, respeitando o adversário e nosso trabalho. É uma decisão para nós e um ponto nos dá o título, pois seria difícil tirar o saldo (28, diante de 15 do Mirassol e 13 do Novorizontino). É coroar com uma vitória, uma boa apresentação em nossa casa e confirmar o título”, afirmou.

Carille aproveitou para falar do futuro. Ele sempre deixou claro que só falaria sobre o assunto após consumar o acesso. Mas não foi objetivo. “Como você (repórter) lembrou, só definiria depois de conseguir o objetivo, mas precisamos ter paciência para pensar. O jogo acabou faz 15 minutos e o vestiário era só festa”, ressaltou.

Deve, porém, conversar com o presidente Marcelo Teixeira em breve. O contrato tem cláusula de renovação automática em caso de acesso, o que ocorreu. Mesmo assim, é possível que haja um rompimento por causa da revolta da torcida com o treinador.

“Não tem nada ainda, nos próximos dias vamos nos reunir para ter uma definição. O Santos está muito atrasado no planejamento para 2025 e não podemos perder tempo. O importante agora é todos pensarem no Santos e ver o que querem para 2025”, disse, deixando no ar a possibilidade de saída.