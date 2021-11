Carille afirma que o Santos passa por reformulação do elenco Técnico lembra que apenas dois titulares no clássico deste domingo contra o Palmeiras começaram a decisão da Copa Libertadores em janeiro

O Santos foi derrotado no clássico contra o Palmeiras, neste domingo, pelo placar de 2 a 0. O revés santista quebrou a sequência de dois jogos com vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe está na 16ª colocação, com 35 pontos, e é o primeiro time fora do Z4.

O técnico Fábio Carille falou sobre as mudanças enfrentadas pelo Peixe. Em relação a equipe titular da final da Taça Libertadores, em janeiro, o Peixe teve Felipe Jonatan e Marinho começando entre os onze titulares contra o Palmeiras. Dos outros titulares, o goleiro John e o volante Sandry estão machucados enquanto o lateral-direito Pará perdeu a posição para Madson.

– Esse trabalho é diário, desde o primeiro dia em que cheguei aqui. De fazer acreditar, trabalho e deixar bem definidas as coisas dentro de campo. A gente sabe que vai ser assim até o final, faltam oito rodadas e ontem tiveram resultados negativos de equipes que estavam abaixo. Tivemos duas vitórias importantes, antes do jogo do Fluminense estávamos na zona de rebaixamento com 29 pontos e com duas vitórias fomos a 35 e abrimos cinco pontos. O Santos passa por uma reformulação… Você pega o Palmeiras, quase todos os jogadores que fizeram a final da Libertadores estavam hoje, e o Santos com várias mudanças. É o momento de sentirmos o resultado negativo de hoje, mas amanhã é outro dia. Trabalhar, porque quarta-feira temos outra decisão (contra o Bragantino) – disse o treinador.

Os zagueiros Lucas Veríssimo e Luan Peres, os volantes Alison e Diego Pituca e os atacantes Soteldo e Kaio Jorge foram vendidos e não integram mais o elenco santista.

