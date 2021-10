Carille admite partida ruim do Santos contra o Sport: ‘Time todo abaixo’

O técnico Fábio Carille lamentou a partida ruim do time do Santos contra o Sport, neste domingo. Questionado sobre as atuações de Marcos Guilherme e Carlos Sánchez, o treinador jogou ‘limpo’ e admitiu que esperava mais da equipe no jogo.

– Não só ele, mas time ficou abaixo. Nossa expectativa era de rendimento melhor. Marcos Guilherme foi bem contra Grêmio e Atlético-MG, mas hoje o conjunto não funcionou. Vamos trabalhar, tudo que fazemos é pensado. Resultado ficou abaixo – disse o técnico.

Carille analisou o empate do Santos (Foto: Divulgação / Twitter Santos)

– Sánchez trago para um contexto geral. Erramos passe, erramos posicionamento que treinamos e também é responsabilidade minha. No geral o time todo foi abaixo – concluiu.

O próximo duelo do Santos será contra o América-MG no sábado, às 17 horas, na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe não terá Wagner Palha, suspenso, mas contará com os reforços de João Paulo e Jean Mota, que cumpriram suspensão contra o Leão

