Caribé é ouro nos 50m livre do Maria Lenk com 2ª marca do ano e que daria o bronze olímpico

Grande esperança no atual ciclo olímpico da natação brasileira, Guilherme Caribé aumentou seus feitos na ainda precoce carreira nesta sexta-feira. O baiano de 22 anos conquistou o título dos 50m livre do Troféu Maria Lenk com sua melhor marca da carreira e a segunda no mundo em 2025: 21s46 que daria o bronze olímpico em Paris-2024.

O título no Parque Aquático do Flamengo, no Rio de Janeiro, se soma ao índice para o Mundial de Esportes Aquáticos de Cingapura, entre 11 de julho e 3 de gosto, conquistado já nas eliminatória s da manhã, com 21s93. Caribé já havia feito história há dois dias, quando venceu a final dos 100m livre com o tempo de 47s10, marca que o colocou na liderança do ranking mundial e como o 10º nadador mais rápido da história na prova.

A marca de Caribé na final do Troféu Maria Lenk nesta sexta-feira é muito próxima do recorde mundial do ano, cravado pelo russo Egor Kornev com 21s43. E o colocaria no pódio dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 na vaga do fenômeno francês Florent Manaudou, que levou o bronze com 21s56 – era campeão olímpico da prova em 2012.

Na final de 2024 em Paris, o ouro olímpico ficou Cameron McEvoy, da Austrália, com 21s25, seguido pelo britânico Benjamin Proud, prata com 21s30. O recorde mundial pertence ao brasileiro César Cielo, com incríveis 20s91, realizado em dezembro de 2009.

Além de Caribé, os outros dois nadadores no pódio dos 50m livre também obtiveram índice para o Mundial. Victor Alcará levou a prata com 21s82, contra 22s02 de Lucas Peixoto, com o bronze.

Na final do feminino, Lorrane Cristina conquistou o ouro e ainda celebrou a conquista do índice para Cingapura ao nadar a final em 24s78. "Estou muito feliz e animada. Batalhei muito para chegar nesse tempo. Sei que eu tinha potencial, mas nem sempre a gente consegue acertar. A expectativa é grande. Esse tempo é bem competitivo. Meu grande objetivo era estar nessa marca e agora é melhorar ainda mais para o Mundial", comemorou Lorrane.