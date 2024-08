Caribé bate recorde de Cielo no Troféu José Finkel com índice para o Mundial em Piscina Curta

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 22:05 Para compartilhar:

Guilherme Caribé brilhou nos 100m livre no Troféu José Finkel, realizado nesta quinta-feira, no Jurerê Sports Center e Swim Floripa, em Florianópolis, ao bater o recorde sul-americano conquistado por César Cielo em 2010. Ele completou a prova em 45s68, apenas quatro centésimos do campeão olímpico. De quebra, garantiu índice para o Campeonato Mundial em Piscina Curta, que acontecerá em dezembro, em Budapeste, na Hungria.

O torneio está em seu terceiro dia de competição. Nesta quinta, em nove provas foram alcançados índices em seis delas (100m livre feminino e masculino, 200m borboleta masculino, 50m costas masculino,800m livre feminino e 1.500m livre masculino). Na mesma modalidade de Caribé, Marco Júnior e Kaique Alves também nadaram abaixo do índice.

Presente nos Jogos Olímpicos de Paris, Stephanie Balduccini venceu os 100m livre feminino e também poderá garantir uma vaga no Mundial. “Foi um ano com muitos altos e baixos, mas pude voltar ao pódio e estou bem feliz por isso. Minha mãe está aqui assistindo e sou muito feliz, ela comigo aqui e assistindo faz toda diferença”, disse. Ana Vieira também teve destaque na mesma prova ao ficar em segundo lugar.

Os 200m borboleta masculino foi vencido pelo atleta olímpico Nicolas Albiero, com índice, batido também por Kayky Mota, segundo colocado. Nos 50m costas, Guilherme Basseto levou o ouro e cravou a marca necessária para estar em Budapeste.

Destaque também para Maria Fernanda Costa, a Mafê, que fez o melhor tempo dos 800m livre, abaixo do índice para o Mundial. Com ela, o Brasil já tem 16 atletas classificados, mas a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) tem direito apenas a 12 vagas. Os nomes serão definidos após o torneio.

No entanto, mais atletas poderão garantir o índice, já que o Troféu José Finkel continua nesta sexta-feira e vai até sábado.