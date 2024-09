Cargueiro francês a vela realiza sua primeira travessia transatlântica

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2024 - 18:53 Para compartilhar:

O transporte marítimo de mercadorias em embarcações movidas a vento, algo que era comum nos oceanos no passado, pode se tornar uma nova realidade na luta contra as mudanças climáticas.

Pelo menos é o que espera uma empresa francesa, dona do “Anemos”, o maior cargueiro a vela do mundo, que nesta terça-feira (3) completou sua travessia transatlântica inaugural de 18 dias entre o porto francês de Le Havre e Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com 1.000 toneladas de carga a bordo.

Guillaume Le Grand, diretor executivo da operadora TOWT, proprietária do veleiro mercante de 81 metros de comprimento e 68 de altura, espera que esta seja a primeira de muitas.

“São os maiores veleiros que existem, e estamos começando a deixar nossa marca”, afirmou sobre o navio e seu gêmeo, o Artemis, cuja cerimônia de lançamento está prevista para quarta-feira no Vietnã.

“Nesta viagem estávamos cheios, e há uma forte demanda. Já encomendamos mais seis” navios, acrescentou Le Grand.

À medida que aumentam os custos dos combustíveis e as preocupações ambientais, o interesse pelo uso da tecnologia de navegação a vela para o transporte de mercadorias cresceu nos últimos anos, tanto entre as companhias marítimas quanto entre os clientes.

A travessia inaugural do “Anemos” não foi isenta de dificuldades, pois um motor de reserva foi utilizado e ajustes precisaram ser feitos na configuração da embarcação e em suas gigantescas velas duplas. O navio usa um sistema de aparelhamento robotizado e informatizado para ajustar as velas.

Com a emissão de cerca de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono por ano, o transporte marítimo é responsável por quase 3% das emissões globais de gases de efeito estufa, segundo a Organização Marítima Internacional (OMI), que tem a meta de eliminar o carbono no setor até 2050.

