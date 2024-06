Cargueiro é atingido por mísseis na costa do Iêmen, diz firma de segurança

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/06/2024 - 9:46 Para compartilhar:

Um navio de carga com bandeira de Antígua e Barbuda pegou fogo após ser atingido por um míssil na costa do Iêmen, informou a empresa de segurança marítima Ambrey no sábado (8).

“O navio estava indo para sudoeste ao longo do Golfo de Áden a uma velocidade de 8,2 nós quando a estação de proa foi atingida por um míssil. Um incêndio começou, mas foi neutralizado”, disse em um comunicado.

Um segundo míssil errou o alvo e “pequenos barcos nas proximidades abriram fogo contra o navio”, fazendo com que ele mudasse de direção para bombordo. “Nenhum ferimento foi relatado”, acrescentou a empresa de segurança.

A agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO), administrada pela Marinha Real Britânica, afirmou que foi informada de um segundo incidente no Golfo de Áden na noite de sábado, quando um navio “foi atingido na popa por um projétil de origem desconhecida, causando um incêndio” que não deixou vítimas, informou na manhã deste domingo.

Os incidentes ocorreram em meio a uma campanha de ataques com drones e mísseis contra navios vinculados a Israel pelos rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã.

Esses ataques, que dizem ser em apoio aos palestinos, levaram algumas empresas de navegação a desviarem suas rotas ao redor do sul da África para evitar o Mar Vermelho, uma rota vital que normalmente transporta cerca de 12% do comércio global.

Desde janeiro, os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques retaliatórios contra alvos huthis no Iêmen em resposta aos ataques a navios.

A contraofensiva fez pouco para dissuadir os huthis, que prometeram atacar navios americanos e britânicos, bem como todos aqueles que se dirigem aos portos israelenses.

