Cargonave eleva previsão de exportação de soja do Brasil em maio

08/05/2023 - 18:44

SÃO PAULO (Reuters) – A exportação de soja do Brasil deverá somar cerca de 15,3 milhões de toneladas em maio, apontou nesta segunda-feira a agência marítima Cargonave, que elevou sua projeção em cerca de 3 milhões de toneladas na comparação com o número da semana passada.

Com isso, a exportação de soja do Brasil cresceria na comparação com as cerca de 14 milhões de toneladas de abril.

Até a semana passada, a projeção era de embarques de 12 milhões de toneladas em maio.

Os dados da Cargonave levam em conta embarques efetivos e, no caso da projeção para o mês, a programação dos navios e os produtos previstos.

A exportação de soja em maio também deverá crescer na comparação com as pouco mais de 10 milhões de toneladas do mesmo mês do ano passado, com o Brasil tirando vantagem de uma safra recorde de mais de 150 milhões de toneladas.

