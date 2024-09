Cargill e Coamo anunciam parceria para produção de ração para aves e suínos no PR

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/09/2024 - 15:08 Para compartilhar:

São Paulo, 12 – A Cargill anunciou uma ampliação no seu portfólio de nutrição animal em parceria com a Coamo Agroindustrial Cooperativa, uma das maiores cooperativas agroindustriais do País, com sede em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. A produção de rações peletizadas, fareladas e trituradas para aves e suínos se dará em uma nova fábrica da Coamo, inaugurada em 16 de agosto, e terá suporte técnico da fábrica da Cargill de Toledo (PR), informou a Cargill, em nota à imprensa.

A expectativa é de produção de sete mil toneladas por mês na primeira fase.

De acordo com o diretor-geral da Cargill Nutrição Animal, Celso Mello, na nota, a parceria é um novo passo na estratégia para reduzir a distância entre o produtor de proteína animal e a origem dos insumos necessários. “A Coamo nos aproxima do nosso público-alvo ao mesmo tempo que fortalece a produção de dois portfólios-chave para nós”, comentou.