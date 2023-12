Cargill conclui compra de armazéns e fábricas da Granol

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/12/2023 - 10:57 Para compartilhar:

São Paulo, 1 – A Cargill divulgou comunicado no qual informa que concluiu, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, o processo de aquisição de três fábricas de esmagamento de soja e produção de biodiesel, além de quatro armazéns da Granol. A iniciativa foi submetida para análise e aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), disse a companhia.

As fábricas adquiridas pela Cargill ficam nas cidades de Anápolis (GO), Porto Nacional (TO) e Cachoeira do Sul (RS), e os quatro armazéns estão em Silvânia (GO), Porto Nacional, Figueirópolis e Marianópolis (TO).

Com a incorporação dos novos ativos, a Cargill posiciona-se como um dos principais produtores de biodiesel do País e amplia sua atuação no segmento de esmagamento de soja.

A Cargill afirmou que a iniciativa está alinhada à estratégia de crescimento no País, aumentando sua capacidade produtiva de proteínas e óleos vegetais, ampliando sua capacidade de produção de biocombustíveis, além de diversificar portfólio de soluções para os clientes da empresa, principalmente com produtos destinados as indústrias de cosméticos e farmacêutica.

O presidente da Cargill no Brasil e líder do Negócio de Commodities Agrícolas da Cargill na América do Sul, Paulo Sousa, destacou: “Estamos muito animados com a integração dos novos ativos e a chegada de mais de mil e trezentos novos funcionários à nossa equipe.”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias