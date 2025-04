Cargill assume controle total da SJC bioenergia e amplia investimento em etanol

A Cargill anunciou, em nota, ter concluído a compra dos 50% restantes da SJC Bioenergia e passou a deter o controle total da companhia, agora rebatizada como Cargill Bioenergia. A operação foi finalizada após o aval dos órgãos reguladores e marca um novo passo na estratégia da multinacional de expandir sua presença no setor de biocombustíveis no Brasil.

Com a aquisição, a Cargill reforça sua atuação em um segmento considerado estratégico para a transição energética e passa a controlar duas unidades agroindustriais localizadas em Quirinópolis e Cachoeira Dourada, em Goiás. Juntas, as plantas empregam cerca de 4,5 mil pessoas e produzem etanol hidratado e anidro, açúcar bruto, óleo de milho e DDGs, além de gerarem eletricidade a partir do processamento de cana e milho.

“Desde 2011 temos participado como sócios da SJC Bioenergia. Consolidar o controle da companhia é um reconhecimento ao potencial e os resultados alcançados pelo negócio, assim como uma oportunidade de alavancar todo seu potencial, aproveitando sinergias com as operações já existentes no portfólio da Cargill”, afirmou o presidente da Cargill no Brasil e do Negócio Agrícola na América Latina, Paulo Sousa.

A produção de biocombustíveis da empresa, até então focada principalmente na soja, ganha novo fôlego com a entrada do etanol feito a partir da cana-de-açúcar e do milho. Segundo a companhia, o avanço está alinhado à meta de desenvolver soluções de baixo carbono e operar de forma segura, responsável e sustentável, contribuindo para a cadeia alimentar e logística global.