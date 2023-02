Cargill anuncia operação com BB que direciona US$240 mi a projetos sustentáveis

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 06/02/2023 - 10:06 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – A trading e processadora de produtos agrícolas Cargill realizou uma operação financeira com o Banco do Brasil que direciona 240 milhões de dólares para setores exportadores de alimentos e energia no país que promovem projetos sustentáveis, de acordo com comunicado divulgado nesta segunda-feira.

“A parceria entre as duas instituições inaugura o chamado ‘ESG Time Deposit’ na América Latina, cujo recursos captados serão usados para financiar projetos que promovem o desenvolvimento sustentável, podendo ser considerada uma emissão verde ou ESG, da sigla em inglês (Environmental, Social, and Governance)”, disse a Cargill em nota.

Os recursos serão aplicados em projetos de gestão ambiental e de recursos naturais, transporte limpo, energia renovável, agricultura de baixo carbono, moradias acessíveis, dentre outros conectados com as áreas de atuação da Cargill.





“O anúncio se alinha com o compromisso que tem orientado os esforços da Cargill para alcançar uma cadeia produtiva ainda mais transparente e sustentável”, acrescentou a multinacional.

No ano passado, por exemplo, a empresa disse que selecionou uma série de projetos com intuito de alcançar a recuperação de 100 mil hectares de áreas degradadas no Brasil em um prazo de até cinco anos.

(Por Roberto Samora)





