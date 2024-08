Carga aérea doméstica no Rio aumentou 30% no 1º semestre, aponta RIOgaleão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/08/2024 - 16:19 Para compartilhar:

Enquanto mantém negociações com o governo federal e o Tribunal de Contas da União (TCU) para a repactuação do contrato de concessão do aeroporto internacional do Galeão, a concessionária RIOgaleão vem registrando aumento do fluxo de cargas e passageiros internacionais, disse o CEO Alexandre Monteiro.

A carga aérea doméstica no Rio aumentou 30% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, disse Monteiro. “A carga doméstica cresceu graças ao crescimento da malha doméstica e à capacidade de carga do Galeão.”

O executivo também chamou a atenção para o incremento no número de passageiros em voos internacionais, que foi favorecido pelo crescimento da malha doméstica. “O número de passageiros em conexão doméstica-internacional no Galeão cresceu 97%”, disse.

O executivo participou do evento Rio Innovation Week, no Rio.

Monteiro comentou também que até 2023, o Rio era a quarta maior porta de entrada para o Brasil. Hoje, é segunda, após ultrapassar os aeroportos de Brasília e o de Viracopos (SP). O aeroporto que mais recebe voos internacionais é Cumbica, em São Paulo.

A expectativa, afirmou o executivo, é de fluxo de 4,6 milhões de passageiros internacionais neste ano. Do total de passageiros internacionais no Galeão, 20% usa companhias de baixo custo, acrescentou.

No mesmo evento, Chicão Bulhões, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico do Rio, avaliou que os números do Galeão indicam que a estratégia para a cidade para promover o turismo está na direção correta. “Pela primeira vez no país, a Prefeitura do Rio criou um fundo de turismo com foco no desenvolvimento aéreo e aumento de passageiros na cidade. Isso quer dizer que estamos promovendo o destino Rio em canais de vendas das companhias aéreas, em parceria com a RIOgaleão.”