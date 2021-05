Careca, Andressa Urach choca seguidores com foto enigmática

Nesta segunda-feira (17) Andressa Urach deu um susto nos seguidores ao fazer uma publicação em que aparecia careca. “Eu amo mudanças! Novo visual para apresentar a final do Miss Bumbum. Gostaram? Eu amei”, escreveu na legenda.

Incrédulos, os seguidores acharam que era montagem ou que o perfil da Vice Miss Bumbum havia sido invadido. “Gente, mas há 2h ela acabou de postar nos story fazendo hidratação no cabelo!!! O quê aconteceu????”, questionou uma. “O Golpe está aí cai quem quer”, brincou outro.

E, realmente, era uma pegadinha. Andressa participou das gravações do “Foi Mau”, do comediante Maurício Meirelles, que usou o Instagram da influenciadora para pregar uma peça nos fãs. “Não estou careca não! É a pegadinha do @maumeirelles . Mas até que fiquei bonitinha! Gostaram? Achei boa a ideia de ficar careca para apresentar a final do @missbumbumbrasil que vocês acham?”, explicou.

Confira:

