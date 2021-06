Cardiologista recomenda aposentadoria de Eriksen após drama na Euro: ‘Situação de fim de carreira’ Apesar de bem e estável, situação do jogador de 29 anos preocupa especialistas

O drama vivido por Eriksen no último sábado pode ser determinante para o fim da carreira do jogador. É o que diz o ex-cardiologista do jogador em sua passagem pelo Tottenham, Sanjay Sharma, da St. George’s University of London. O meia sofreu uma parada cardíaca na partida da Eurocopa entre Dinamarca e Finlândia.

De acordo com o especialista, Eriksen pode decidir entre prosseguir no futebol ou encerrar sua carreira. Entretanto, salienta que além das rigorosas leis da Itália que podem lhe impedir de retornar, o prognóstico apontado destaca que o quadro do jogador é de “fim de carreira”.

– Na Itália, as leis são muito, muito rígidas e entendo que seria contra a lei ele praticar esportes competitivos na Itália. Outros países são um pouco mais liberais e respeitam a autonomia do atleta, então na melhor das hipóteses ele consegue colocar um desfibrilador e pode jogar em alguns países. Mas na maioria das situações como esta, é uma situação de fim de carreira – disse o cardiologista do Tottenham.

Além do médico, o ex-jogador Fabrice Muamba também destacou os próximos passos para o meia da Inter de Milão. Em 2012, Muamba viveu um drama semelhante ao de Eriksen. Pela Copa da Inglaterra, ele desmaiou em campo e ficou desacordado por 78 minutos. Após o incidente, aos 28 anos, decidiu largar o futebol.

– É muito cedo para saber sobre sua saúde física, mas posso compartilhar algo sobre a batalha mental que, em muitos aspectos, é a parte mais difícil da jornada que temos pela frente – publicou no The Times.

– Meu conselho é dar um passo para trás e levar todo o tempo de que precisar, porque isso definitivamente o afetará mentalmente e sua família. Essa preocupação passa pela sua cabeça, independentemente do que os médicos digam. Não é fácil superar – concluiu.

Após 15 minutos de angústia, Eriken foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção e aplaudido por torcedores. Na internet, o atleta também recebeu o apoio de seleções, jogadores e clubes ao redor do mundo.

