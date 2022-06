Cárdio completo para suar e endurecer o corpo todo

Sobre o autor

Com mais de 4,5 milhões de inscritos no YouTube e 1,8 milhões de seguidores no Instagram, a educadora física e empresária do mercado fit Carol Borba é atualmente uma das principais treinadoras online do país. Em 2020 e 2021, Carol se consagrou como a Melhor Influenciadora Fitness pela premiação anual da Influency.me, evento considerado o "Oscar da Influência Digital". Seus vídeos de exercícios se posicionam semanalmente nos vídeos em alta do YouTube e alcançam mais de 15 milhões de visualizações a cada mês, totalizando mais de 330 milhões no canal. No Instagram, suas lives na plataforma ultrapassam os 100 mil views. Além de compartilhar exercícios, Carol Borba produz conteúdos que envolvem todo o mercado fitness, como vlogs mostrando sua rotina, entrevistas com médicos e profissionais de outras áreas, e receitas saudáveis, como por exemplo o suco verde detox compartilhado pela Ana Maria Braga. Unindo seus mais de 14 anos de experiência no mercado fitness e talento nato para se comunicar, Carol foi indicada pelo Youtube como o canal que mais cresceu no ano de 2019. Já em 2020, só de março a agosto seu canal ganhou 1 milhão de inscritos e com o isolamento social e a maior demanda de serviços online, ela viu seu trabalho crescer ainda mais e ser levado para novos públicos, como na rede social tiktok onde já chega a 1 milhão de curtidas. O aumento se deu principalmente pelas lives diárias no Youtube, na primeira Carol já alcançou 5 mil pessoas, em seguida 8 mil, depois 10 mil, até alcançar e se manter no número de 20 mil pessoas ao vivo, simultaneamente, durante meses. Carol Borba é parte da maior plataforma de treinamento físico do país e a treinadora com maior quantidade de programas, são eles power hiit, power combat, power tônus, power dance, power abs e power glúteos, todos desenvolvidos por ela.