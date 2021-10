Cardinals superam início lento, dominam os Texans e permanecem imbatíveis na NFL Próxima partida da franquia do Arizona será um teste e tanto - encara o Green Bay Packers na próxima quinta (28), no Thursday Night Football

E o Arizona Cardinals permanece como o único time invicto da NFL. Neste domingo (24), jogando em casa, no State Farm Stadium, o time começou de forma meio sonolenta, tomou até um 5 a 0 para os Texans, mas logo imprimiu seu ritmo e dominou o rival texano, vencendo por 31 a 5, placar registrado pela primeira na história da liga. Foi a sétima vitória seguida da franquia, que agora mira um duelo de muitas emoções contra o Green Bay Packers, na quinta-feira (28), novamente em casa, abrindo a semana 8. Os ‘cabeças de queijo’ vêm de seis vitórias seguidas e também são uma das equipes mais ‘quentes’ da NFL no momento.

Lei do ex

Dois membros importantíssimos desta jornada atual dos Cardinals, JJ Watt e DeAndre Hopkins permanecem lembrados em Houston. Mas fizeram valer a lei do ex neste domingo (24). JJ Watt fez um tackle e um quarterback hit na partida, enquanto DeAndre Hopkins anotou um TD contra seu ex-time, além de sete recepções para 53 jardas.

Estreante deixando sua marca

Zach Ertz, recente adição dos Cardinals para a temporada em uma troca com os Eagles, foi a campo neste domingo (24) e já marcou seu primeiro TD pelo novo time. O jogador tem tudo para ser uma peça importante dentro dos planos dos Cardinals. Quem também cruzou a endzone para os Cardinals foram James Connor e Christian Kirk.

Peneira na linha dos Cardinals

Tudo bem que foi um daqueles jogos bem fáceis para Arizona, a previsão já apontava isso. Mas o time precisa observar bem o trabalho de sua linha ofensiva pensando no duelo com os Packers. Kyler Murray foi sacado quatro vezes pela defesa dos Texans, além de ter levado cinco hits. O jogador chegou a preocupar depois de um face mask de Jacob Martin. Mesmo assim, continuou em campo, apresentando o nível de jogo que o faz ser cotado como um dos potenciais MVPs da temporada.

O camisa 1 terminou o jogo com 20 acertos em 28 passes, 261 jardas, três touchdowns e uma interceptação. Ele ainda teve seis corridas para 10 jardas. Chase Edmonds liderou o time no jogo pelo chão com 81 jardas em 15 carregadas.







Próximo compromisso dos Texans

​Com a sexta derrota em sete jogos, os Texans voltam a campo no próximo domingo (31), às 14h (de Brasília), quando encaram dentro de casa a fortíssima equipe do Los Angeles Rams. Com os Jaguars de bye, o time é o último colocado da AFC Sul,

