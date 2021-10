Cardinals dominam Rams em Los Angeles, quebram tabu e seguem como os únicos invictos da NFC West Kyler Murray teve mais um dia brilhante; Arizona neutralizou principais jogadas dos Rams e ainda contabilizou turnovers do rival em pontos

Los Angeles Rams e Arizona Cardinals adentraram pelo gramado do SoFi Stadium neste domingo (3) invictos. Mas passado os quatro quartos de jogo, apenas um time se manteve imbatível na temporada. E esta equipe foi o Arizona. Em mais uma grande performance de Kyler Murray, um dos candidatos ao prêmio de MVP da liga, os Cardinals superaram os rivais de NFC West por 37 a 20, com o camisa 1 lançando para um par de touchdowns, com 24 de 32 passes completados e 268 jardas.

Esta é a primeira vitória do Arizona Cardinals sobre o Los Angeles Rams desde o dia 1º de janeiro de 2017. O time vinha de oito derrotas seguidas para o rival desde a chegada de Sean McVay. A sequência se encerrou de forma dominante.

Murray está voando

Kyler Murray seguiu fazendo o que ele sabe fazer bem: transformar jogadas que muitos apontariam como impossíveis ou perdidas em realidade. E isso se deve muito ao fato de que o atleta é uma dupla ameaça às defesas. Além das 268 jardas passadas, Murray teve seis carregadas para 39 jardas, uma delas foi um avanço de 18 jardas em uma terceira para 16. O homem está uma máquina.

Erros convertidos em pontos

Mas o Arizona se portou bem como um todo, anulando importantes jogadores do ataque dos Rams, como Cooper Kupp. Além disso, o time visitante fez algo que é importantíssimo para um time de futebol americano: capitalizar os turnovers. Byron Murphy Jr. interceptou Stafford, a terceira interceptação do camisa 7 dos Cardinals em dois jogos, e no prosseguimento da jogada, Murray conectou um TD de 41 jardas. Sony Michel, RB dos Rams, cometeu um fumble recuperado pela defesa de Arizona. O ataque foi para campo e aplicou a adaga. James Connor entrou na endzone para mais um TD dos Cardinals. Com os erros capitalizados, o time visitante pulou para 21 a 10 no placar e os Rams não conseguiram mais se recuperar.

Próximos jogos

Stafford terminou a partida com 26 passes completados de 41, lançando para um total de 280 jardas com um par de touchdowns e uma interceptação. Cooper Kupp teve apenas cinco recepções em 13 passes, resultando em 64 jardas. Os Cardinals vão tentar manter a sequência invicta no próximo fim de semana, quando enfrentam outro clássico pela NFC West, desta vez contra os 49ers, em casa. Agora com 3-1 na temporada, os Rams terão que digerir a derrota rapidamente. A franquia de Los Angeles enfrenta os Seahawks na quinta à noite.

