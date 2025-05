Cardeal salesiano próximo dos últimos está entre cotados a papa

VATICANO, 5 MAI (ANSA) – Por Domenico Palesse – Uma vida passada ao lado dos “últimos”, assim como o papa Francisco.

Sempre ao lado dos migrantes e defensor do diálogo religioso, o cardeal Cristóbal López Romero é um prelado salesiano de origem espanhola e arcebispo de Rabat, Marrocos, onde lidera a pequena minoria católica entre a maioria dos muçulmanos sunitas de rito malaquita.

Nascido em Vélez-Rubio, Almeria, em 1952, Romero ingressou na Sociedade Salesiana de São João Bosco com apenas 16 anos, emitindo sua profissão solene aos 22, em 1974.

Depois de concluir os estudos secundários no seminário salesiano de Girona, ele completou a formação filosófica e teológica no seminário salesiano de Barcelona. Formou-se também em Ciências da Informação, seção jornalismo, pela Universidade Autônoma da capital catalã, em 1982.

Ordenado sacerdote em 19 de maio de 1979, inicialmente desenvolveu seu ministério em favor dos marginalizados no bairro periférico de La Verneda, também em Barcelona. Em 1984, partiu para o Paraguai, onde por dois anos trabalhou na pastoral juvenil do Colégio Salesiano de Assunção e depois foi delegado inspetorial para a pastoral juvenil vocacional.

Em 2003, Romero mudou-se para o Marrocos, onde foi diretor da comunidade e da pastoral paroquial e escolar no Centro de Formação Profissional de Kénitra, antes de retornar à América Latina como superior da província salesiana da Bolívia.

Em 2017, foi nomeado arcebispo de Rabat pelo papa Francisco: “Adveniat regnum Tuum” (“Venha o teu Reino”) foi o lema escolhido para seu ministério.

Romero também deu impulso ao instituto ecumênico de teologia “Al Mowafaqa”, que significa “o acordo”, “o entendimento”, fruto da amizade e dos contatos entre seu antecessor e o pastor luterano presidente da Igreja Evangélica local.

De 30 a 31 de março de 2019, acolheu Francisco por ocasião da viagem realizada no oitavo centenário do histórico encontro entre São Francisco de Assis e o Sultão al-Malik al-Kamil. Em outubro do mesmo ano, ele foi criado cardeal no Consistório de 5 de outubro. (ANSA).