Cardeal prevê que conclave terá ‘duração de 2 ou 3 dias’

CIDADE DO VATICANO, 29 ABR (ANSA) – Em meio à expectativa para o conclave do próximo dia 7 de maio, o cardeal de Bagdá, Louis Raphael Sako, afirmou nesta terça-feira (29) que o processo para escolher o sucessor do papa Francisco será “rápido”, com duração de dois ou três dias”.

Em declaração a jornalistas, o religioso destacou que este “será um conclave curto, com duração de dois ou três dias”, principalmente porque “há um clima muito fraterno e um espírito de responsabilidade”.

Questionado por jornalistas se tem alguma ideia em quem votará como novo papa, ele responde: “Tenho uma ideia muito clara, mas não posso dizer”.

Paralelamente, o pároco anti-Camorra de Parco Verde de Caivano, Maurizio Patriciello, disse que o novo pontífice será “como o Senhor quer”, mas crê também que será “um Papa nos passos de Francisco”.

“A pergunta que todos nós fazemos é esta: continuaremos na esteira de Francisco? Acredito que sim. Creio que não há volta”, reiterou Patriciello, destacando que “todo Papa é antes de tudo um cristão batizado, um sucessor de Pedro, mas também um filho do seu tempo”.

“Não há como voltar atrás, estou convencido de que os cardeais entenderam isso. Mesmo que haja cardeais que talvez sintam um pouco de nostalgia, não pela Igreja antiga, mas pelo passado, porque quando avançamos, sempre existe o medo de descarrilar e cometer erros, mas não. Enquanto isso, o mestre do conclave é o Espírito Santo e é Ele quem age. E estou convencido de que os cardeais se deixam guiar pelo Espírito Santo”, concluiu.

Nos últimos dias, o religioso Reinhard Marx, arcebispo da Arquidiocese de Munique, na Alemanha, já havia dito que o processo para escolher o novo pontífice “irá durar poucos dias” e chegou a defender que o próximo líder da Igreja Católica tenha uma “visão universal”. (ANSA).