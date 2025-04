Cardeal italiano conduz rosário onde Francisco será enterrado

ROMA, 22 ABR (ANSA) – O secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, celebrou nesta terça-feira (22) na escadaria da Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, um rosário em homenagem ao papa Francisco, falecido na última segunda-feira (21).

A cerimônia religiosa conduzida pelo “número 2 do Vaticano” reuniu centenas de fiéis de diferentes nacionalidades e de todas as idades em frente do local, onde Jorge Bergoglio será enterrado.

“Como nos lembra o apóstolo Paulo, somos convidados a levantar o olhar para o céu e contemplar Cristo sentado à direita de Deus. Olhando para o céu para pregustar a vida eterna também na oração desta noite confiamos o nosso amado Santo Padre a Maria Santíssima Salus Populi Romani. Que Ela, advogada junto ao Pai, interceda por nós”, disse Parolin no início do rosário.

Na Basílica de São Pedro, o cardeal Giovanni Battista Re, decano do colégio cardinalício, conduziu um outro rosário em homenagem ao pontífice. A cerimônia recebeu diversas pessoas que carregaram terços, velas e imagens de Francisco impressas ou emolduradas.

Os fiéis continuaram a se aglomerar na praça mesmo depois do término do rosário, enquanto um pequeno grupo de jovens da comunidade Gioventù Ardente Mariana começou a cantar músicas.

“Queremos agradecer ao Senhor pelos dons que Ele concedeu a toda a Igreja com o ministério apostólico do papa Francisco”, declarou Re ao abrir o momento de oração.

As pessoas ocuparam as cadeiras em frente à basílica, mas alguns decidiram seguir o rosário em pé, nas laterais do local ou perto do obelisco, enquanto diversas pessoas, tanto leigos quanto religiosos, não paravam de chegar.

“Ele era um homem de misericórdia e de infinita bondade”, afirmou a irmã Pierangela em voz baixa, antes de começar a orar.

