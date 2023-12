Cardeal é condenado no Vaticano a 5 anos e meio de prisão por fraude financeira

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/12/2023 - 13:13 Para compartilhar:

O Tribunal Penal do Vaticano condenou em primeira instância, neste sábado (16), um cardeal italiano de alto escalão, julgado junto com outros nove por fraude, a cinco anos e meio de prisão após um julgamento relacionado com operações financeiras da Santa Sé.

O cardeal Angelo Becciu, de 75 anos, um ex-assessor próximo do papa Francisco, é o funcionário de mais alta posição na hierarquia da Igreja Católica a comparecer ante esse tribunal do Vaticano, a Justiça civil da Cidade-Estado.

O cardeal também foi multado em 8.000 euros (US$ 8.700, ou R$ 42.900 na cotação atual).

A Procuradoria vaticana havia solicitado uma pena de sete anos e três meses de prisão contra Becciu, além de uma multa de mais de 10.000 euros.

“Respeitamos o veredito, mas certamente entraremos com recurso”, declarou o advogado do réu, Fabio Vignone.

