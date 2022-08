Cardeal é acusado de abuso sexual no Canadá

Ansa 16/08/2022 - 18:33 Compartilhe

ROMA, 16 AGO (ANSA) – O cardeal canadense Marc Ouellet, atual prefeito da Congregação para os Bispos da Igreja Católica, foi acusado de abuso sexual em um ação coletiva tornada pública nesta terça-feira (16) contra mais de 80 membros da Diocese de Quebec.

Ouellet foi acusado de “tocar indevidamente” em uma mulher, que era funcionária da diocese, durante um coquetel organizado em 2008 e em outras ocasiões públicas. A mulher, identificada apenas pela letra F, afirmou que, em 2010, o religioso a beijou e “deslizou sua mão pelas costas até as nádegas”.

O relatório tornado público faz parte de uma investigação sobre denúncias contra membros da Igreja Católica desde 1940 e têm testemunhos de 101 pessoas que afirmaram terem sido vítimas de religiosos e funcionários da Diocese de Quebec.

Até o momento, Ouellet não responde a nenhum processo formal.

As denúncias foram publicadas há cerca de 15 dias do fim da viagem do papa Francisco ao Canadá, onde o líder da Igreja Católica fez diversos pedidos de desculpa por abusos sexuais e pelos crimes cometidos por religiosos nos internatos para povos indígenas mantidos em parceria com o governo canadense. (ANSA).