Cardeal diz que Papa enviou mensagem de apoio a Bento XVI

CIDADE DO VATICANO, 9 FEV (ANSA) – O papa Francisco enviou uma mensagem de apoio ao papa emérito Bento XVI após a divulgação do relatório alemão que apontou ao menos 497 vítimas de abusos sexuais em Munique e Freising entre 1945 e 2019, englobando o período que Joseph Ratzinger comandou a arquidiocese (1977-1982).

A declaração foi dada pelo secretário pessoal de Bento XVI, o arcebispo Georg Ganswein, em entrevista ao Tg1, principal telejornal da emissora pública Rai e da TV italiana.

“Uma bela carta do papa Francisco chegou a Bento XVI, uma carta na qual ele fala como pastor, fala como irmão e também fala como pessoa que mais uma vez expressou sua plena confiança, o seu total apoio e também suas orações”, disse Ganswein.

Durante a conversa, o secretário pessoal de Bento XVI respondeu às críticas da imprensa alemã após Ratzinger publicar uma carta como resposta ao relatório alemão sobre os casos de abusos, no qual fala que viu nos olhos das vítimas as consequências de uma “grandíssima culpa”.

“Quem lê a carta com sinceridade, do jeito que a carta foi escrita, não pode compartilhar essas críticas ou acusações. Ele pede perdão a todas as vítimas de abuso”, explicou.

O arcebispo ainda lembrou que, “por ocasião da Via Crucis de 2005, o papa João Paulo II pediu a Ratzinger que escrevesse as meditações, a famosa estação onde fala da sujeira dentro da Igreja”.

Segundo o religioso, “há documentos e há evidências de que o cardeal Ratzinger, papa Bento XVI, fez muito nesta área delicada para realizar uma limpeza interna de maneira adequada”. (ANSA)

Saiba mais