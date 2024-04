Cardeal de Jerusalém cancela viagem à Itália após ataque do Irã

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 14/04/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 14 ABR (ANSA) – O cardeal italiano Pierbattista Pizzaballa, Patriarca Latino de Jerusalém, que deveria tomar posse de sua paróquia em Roma na noite desta segunda-feira (15), cancelou sua viagem à Itália devido ao agravamento da situação no Oriente Médio.

A informação foi divulgada pelo jornal católico francês La Croix, que citou os relatos da comitiva do cardeal.

Criado cardeal pelo papa Francisco no consistório de 30 de setembro de 2023, Pizzaballa deveria ter tomado posse do título de Sant’Onofrio, na Piazza Sant’Onofrio 2, em Roma.

Pizzaballa é responsável por supervisionar as atividades católicas romanas em Israel e nos territórios palestinos e já condenou a crise no Oriente Médio, tanto os “atentados terroristas do Hamas quanto os disparos de mísseis por Israel contra a Faixa de Gaza”.

Além disso, chegou a dizer que estava disposto a se trocar por crianças israelenses mantidas como reféns pelo grupo fundamentalista islâmico Hamas em Gaza. (ANSA).