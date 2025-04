Cardeais provenientes de 71 países elegerão novo Papa

CIDADE DO VATICANO, 29 ABR (ANSA) – Os 133 cardeais eleitores (dois não comparecerão por motivos de saúde) que participarão do conclave, cujo início está marcado para o próximo dia 7 de maio, para eleger o 267º Pontífice da Igreja Católica Roma são provenientes de 71 países diferentes em cinco continentes.

No total, estão representadas 17 nações da África, 15 da América, 17 da Ásia, 18 da Europa e quatro da Oceania.

Segundo o Vatican News, esta é a primeira vez que 12 estados têm cardeais eleitores nativos: o cardeal Chibly Langlois (Haiti); Arlindo Gomes Furtado (Cabo Verde); Dieudonné Nzapalainga (República Centro-Africana); John Ribat (Papua Nova Guiné); Sebastian Francis (Malásia); Anders Arborelius (Suécia); Jean-Claude Hollerich (Luxemburgo); Virgilio do Carmo da Silva (Timor Leste); William Seng Chye Goh (Singapura); Adalberto Martínez Flores (Paraguai), Stephen Ameyu Martin Mulla (Sudão do Sul); e Ladislav Nemet (Sérvia).

A lista inclui 53 cardeais europeus, 37 americanos (16 da América do Norte, quatro da América Central, 17 da América do Sul), 23 asiáticos, 18 africanos e quatro da Oceania.

O cardeal eleitor mais jovem é o ucraniano (mas bispo na Austrália) Mikola Bychok, de 45 anos, enquanto o mais velho é o espanhol Carlos Osoro Sierra, de 79 anos.

Os mais numerosos são os nascidos em 1947, 13 deles, com 78 anos de idade completos ou a completar. Somente o cardeal Baldo Reina nasceu em 1970; ele fará 55 anos em 26 de novembro. Já os cardeais Frank Leo, nascido em 1971, e Rolandas Makrickas, nascido em 1972.

Veteranos do conclave são os cinco cardeais criados por João Paulo II, o francês Philippe Barbarin, o croata Josip Bozani?, o bósnio Vinco Puli? e o ganês Peter Turkson. Em vez disso, há 22 eleitores que receberam o chapéu cardinalício de Bento XVI e 108 criados por Francisco.

Os eleitores também incluem 33 cardeais de 18 famílias religiosas; os Salesianos são o maior número, com 5 (Charles Maung Bo, Virgilio Do Carmo da Silva, Ángel Fernández Artime, Cristóbal López Romero, Daniel Sturla Berhouet). Além disso, há quatro membros consagrados da Ordem dos Frades Menores (Luis Cabrera Herrera, Pierbattista Pizzaballa, Jaime Spengler e Leonardo Steiner), e outros quatro Jesuítas (Stephen Chow Sau-yan, Micheal Czerny, Jean-Claude Höllerich e Ángel Rossi), enquanto os franciscanos são três (François-Xavier Bustillo, Mauro Gambetti e Dominique Mathieu).

Na Capela Sistina também votarão dois Redentoristas (Mykola Bychok e Joseph Tobin) e dois padres Verbitas (Tarcisio Kikuchu e Ladislav Nemet), além do agostiniano Robert Prevost, do capuchinho Fridolin Ambongo Besungu, do carmelita Anders Arborelius, do cisterciense Orani João Tempesta, do claretiano Vicente Bokalic Iglic, além de Gérald Lacroix, do Instituto Secular Pio X, o lazarista Berhaneyesus Demerew Souraphiel, o missionário da Consolata Giorgio Marengo, o missionário do Sagrado Coração de Jesus John Ribat, o scalabriniano Fabio Baggio e o espiritano Dieudonné Nzapalainga. (ANSA).