Cardeais fazem ‘pausa para reflexão’ antes de conclave

VATICANO, 1 MAI (ANSA) – Por ocasião do “Dia de São José Operário”, feriado no Vaticano, os cardeais fazem nesta quinta-feira (1º) uma pausa para reflexão antes do início do conclave para eleger o novo líder da Igreja Católica, marcado para o próximo dia 7 de abril.

Na data que também é celebrado o “Dia Mundial do Trabalho” não está prevista nenhuma congregação geral, após a sétima reunião realizada ontem (30) ter abordado a situação econômica e financeira da Santa Sé, além da evangelização e a necessidade de coerência entre a vida e o anúncio do Evangelho.

O único compromisso na agenda dos religiosos será apenas a sexta missa dos “Novendiali”, ou seja, os nove dias de missas em sufrágio do finado papa Francisco, como manda a tradição católica.

A celebração está marcada para às 17h (horário local), na Basílica de São Pedro, no Vaticano, e será presidida pelo cardeal Victor Manuel Fernandez, ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. A missa de hoje é dedicada em particular à Cúria Romana, mas todos que desejarem, mesmo entre os fiéis, podem participar.

As congregações dos cardeais serão retomadas nesta sexta-feira (2) e no sábado (3). Por enquanto, não há uma cúpula marcada para domingo (4).

Enquanto isso, os últimos cardeais eleitores que ainda não chegaram na Itália estão a caminho de Roma. Até quarta, 124 dos 133 já estavam presentes no encontro pré-conclave. No total, seriam 135 religiosos com direito a voto, mas dois confirmaram a ausência por problemas de saúde.

Trata-se do espanhol Antonio Canizares Llovera e do queniano John Njue, enquanto o bósnio Vinko Puljic, que obteve permissão de seus médicos para ir a Roma, não votará na Capela Sistina, mas na Casa Santa Marta.

Nenhuma outra ausência foi anunciada até este momento. Com a queda no número total de eleitores, o quórum para eleger o novo Papa passou de 90 para 89 votos. (ANSA).