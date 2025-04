Cardeais agradecem ‘afeto’ recebido após morte de papa Francisco

VATICANO, 29 ABR (ANSA) – O Colégio Cardinalício agradeceu nesta terça-feira (29) a todos aqueles que demonstraram proximidade após a morte do papa Francisco, no último dia 21 de abril, incluindo as autoridades da Itália e do mundo.

Os religiosos demonstraram gratidão, em primeiro lugar, “aos líderes das Igrejas não católicas e das comunidades eclesiais que estiveram presentes ou enviaram delegações ao funeral” do argentino, no último dia 26 de abril, “assim como os representantes do judaísmo, do islamismo e de outras religiões”.

Nos agradecimentos, os cardeais citam “soberanos, príncipes, chefes de Estado e de governo, ministros e outras autoridades governamentais”.

Segundo eles, a presença das autoridades “foi particularmente apreciada como participação na dor da Igreja e da Santa Sé pelo falecimento do Pontífice e como homenagem ao seu incessante compromisso em favor da fé, da paz e da fraternidade entre todos os povos da terra”.

O Colégio Cardinalício expressou também um pensamento especial “às autoridades italianas, à cidade de Roma, aos serviços de segurança, à Defesa Civil, aos meios de comunicação e aos trabalhadores, incluindo os funcionários da Santa Sé e do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano, que contribuíram, com grande empenho e generosidade, para a preparação do que era necessário para as diversas celebrações, reconhecendo que, graças ao seu trabalho, tudo transcorreu em ordem e tranquilidade”.

Por fim, a nota divulgada pelo Vaticano expressa “um pensamento grato para os milhares de adolescentes e jovens que participaram do Jubileu no domingo, 27 de abril, mostrando o rosto de uma Igreja viva” e para “todo o povo de Deus que caminha com esperança rumo ao futuro”. (ANSA).