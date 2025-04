Cardeais abordam paz e solidão em debate sobre futuro da Igreja

CIDADE DO VATICANO, 29 ABR (ANSA) – Mais de 180 cardeais se reuniram nesta terça-feira (29), na Sala do Sínodo, no Vaticano, para a sexta Congregação Geral após a morte do papa Francisco, ocorrida no último dia 21 de abril.

Segundo o diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Matteo Bruni, os 183 religiosos, sendo mais de 120 eleitores, abordaram temas centrados na visão do futuro da Igreja e do mundo, como a necessidade da evangelização, a responsabilidade da Igreja em relação à paz, o relativismo e a solidão.

Além disso, surgiram referências às questões econômicas que foram o tema central no pré-conclave de 2013. Ao todo, 20 intervenções foram feitas durante a reunião.

Ontem (29), os cardeais decidiram a data do próximo conclave, em 7 de maio, e também discutiram a evangelização, as relações com outras religiões e a questão dos abusos. As congregações continuarão todas as manhãs, às 9h (horário local), até o dia 6 de maio, exceto na quinta-feira (1º) e no domingo (4). (ANSA).