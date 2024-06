Carcereira presa por sexo com prisioneiro dentro de uma cela na Inglaterra é brasileira

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2024 - 14:15 Para compartilhar:

O vídeo de uma relação sexual entre uma carcereira e um prisioneiro no Reino Unido levou uma mulher brasileira à prisão. Linda de Souza Abreu, de 30 anos, está sendo acusada de conduta imprópria no exercício de cargo público, segundo o jornal The Guardian.

A prisão ocorreu após o vídeo viralizar nas redes sociais. Nas imagens, a mulher mantém relação sexual com um prisioneiro dentro de uma cela enquanto outro prisioneiro filma. A mulher está com seu uniforme de trabalho e parece consciente de estar sendo gravada.

O presídio onde foram gravadas seria o HMP Wandsworth, carceragem masculina localizada no sudoeste de Londres. A origem do compartilhamento das imagens ainda é desconhecida, assim como a data da gravação.

A polícia teria iniciado as investigações após receber uma denuncia com as imagens na sexta-feira, 28. A prisão ocorreu no sábado, 29.

Identidade da carcereira

Linda De Sousa Abreu, de 30 anos, deverá comparecer à audiência de custódia na segunda-feira, 1, para que seja decidido se ela permanecerá presa até o julgamento ou poderá responder em liberdade.

O jornal britânico Daily Mail reuniu informações sobre a mulher, que seria brasileira e casada com o lutador de MMA Nathan Richardson, de 29 anos. O casal teria um perfil na plataforma OnlyFans para comercializar conteúdo adulto, sob o codinome Linda La Madre.

Além disso, teriam participado de um reality show adulto que reuniu 15 casais de “swingers”, pessoas que se relacionam sexualmente com outras pessoas fora do casamento. No programa documental chamado “Open House: The Great Sex Experiment”, a brasileira e seu parceiro participavam de orgias com outros participantes. O show foi ao ar em 2022.