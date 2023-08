Caramuru inicia comercialização de etanol hidratado de soja em Sorriso, em MT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/08/2023 - 15:42 Compartilhe

A Caramuru Alimentos, empresa brasileira que é uma das líderes no mercado de processamento de soja, milho, girassol e canola, acaba de anunciar que iniciou a comercialização do etanol hidratado de soja produzido em seu complexo industrial de Sorriso, em Mato Grosso.

A iniciativa da produção do biocombustível etanol, com a matéria-prima soja, é pioneira na indústria global (as experiências atuais são a partir de cana-de-açúcar, milho ou beterraba). Conforme comunicado da companhia, o etanol é produzido a partir do melaço de soja, resultante do processamento do SPC (Proteína Concentrada de Soja). Neste processo, todo o potencial dessa matéria-prima é reaproveitado com alta eficiência energética, minimizando os impactos ambientais.

A unidade industrial de Sorriso tem capacidade anual de 9,5 milhões de litros de etanol hidratado. Destes, 72% serão comercializados no mercado interno brasileiro e 28% consumidos na planta como insumos.

O diretor presidente da Caramuru, Júlio Costa, disse na nota: “Estamos muito satisfeitos em anunciar que a Caramuru passa agora também a comercializar o etanol de soja. Essa nova atividade confirma o nosso espírito de sempre buscar soluções novas dentro do setor, ampliando a nossa atuação e ocupando espaços relevantes dentro do agronegócio.”

Atualmente, as empresas precisam comprar etanol no mercado e utilizá-lo como solvente para produzirem o concentrado proteico. Com a produção própria de etanol, as indústrias de SPC conseguem eliminar a necessidade de compra do insumo, explicou a Caramuru.

Na unidade, a empresa já produz farelo de soja hipro, óleo, lecitina e SPC. Ao processar a soja, serão produzidos simultaneamente energia elétrica (por meio da cogeração), biodiesel e etanol hidratado.

O projeto é tido como pioneiro e inovador e foi financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), órgão vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. A planta é uma das primeiras no Brasil e no mundo a produzir etanol de soja em escala comercial. A ampliação do complexo industrial da Caramuru em Sorriso proporcionará a criação de 60 novos empregos diretos e 200 indiretos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias