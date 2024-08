Caramuru e Biocen anunciam parceria para construção de planta de etanol de milho em MT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/08/2024 - 19:08 Para compartilhar:

A Caramuru Alimentos e a Biocen anunciaram nesta terça-feira, 20, uma joint venture para construir uma usina de etanol de milho em Nova Ubiratã (MT). A planta, prevista para iniciar operações no fim do primeiro semestre de 2026, terá capacidade para processar 605 mil toneladas de milho por ano. A Caramuru deterá 51% da participação, enquanto a Biocen ficará com 49%. O investimento total estimado é de R$ 1,1 bilhão. A usina produzirá anualmente 261 mil metros cúbicos de etanol, 12 mil toneladas de óleo de milho e 175 mil toneladas de farelo seco (DDGs), utilizado na nutrição animal.

Segundo a Caramuru, a escolha de Mato Grosso se deve à sua relevância na produção de milho, responsável por 38,9% da colheita nacional, e à alta demanda local por DDGs, impulsionada pelo maior rebanho bovino do País. Os acionistas da Biocen, com mais de 130 mil hectares dedicados a milho, serão os principais fornecedores da matéria-prima.

Em nota, o diretor-presidente da Caramuru, Júlio Costa, destacou que a parceria é estratégica para expandir a atuação da empresa no setor de biocombustíveis. Já o presidente da Biocen, Gilberto Peruzi, afirmou que a joint venture diversificará os negócios e fortalecerá a posição da empresa na produção de grãos no Estado. “A verticalização e industrialização são os próximos passos para desenvolver a região e fortalecer o agronegócio brasileiro”, disse em nota.

A transação contou com a assessoria dos escritórios Mattos Filho, representando a Caramuru, e ABC Brasil e RGSH Advogados, representando a Biocen.