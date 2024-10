Caramuru anuncia R$ 2,235 bi em investimentos após lei do Combustível do Futuro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/10/2024 - 8:50 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – A Caramuru Alimentos anunciou nesta terça-feira (8) um pacote de investimentos de R$ 2,235 bilhões em seis áreas estratégicas do setor de bioenergia. O anúncio ocorreu no mesmo dia da sanção da Lei do Combustível do Futuro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estabelece programas de incentivo a combustíveis verdes.

Os investimentos da empresa, que completa 60 anos em 2024, incluem a construção de uma planta de Proteína Concentrada de Soja (SPC) em Itumbiara (GO), com capacidade para 100 mil toneladas anuais de SPC e 40 mil toneladas de melaço. Em Miritituba (PA), será construído um terminal rodo-hidroviário em parceria com a Três Tentos Agroindustrial para o escoamento de grãos e biocombustíveis de Mato Grosso. A Caramuru também ampliará sua capacidade de processamento de soja em Ipameri (GO), de 450 mil para 900 mil toneladas anuais, visando à autossuficiência em óleo para a produção local de biodiesel. Em Sorriso (MT), uma nova planta produzirá 40 mil toneladas anuais de glicerina farmacêutica bidestilada.

O plano prevê, ainda, uma planta de etanol de milho em Nova Ubiratã (MT), em parceria com a Biocen, que processará 600 mil toneladas de milho por ano, resultando na produção de 280 milhões de litros de etanol e 175 mil toneladas de DDG para nutrição animal. A unidade será autossuficiente em energia elétrica. No Porto de Santana (AP), será instalado um sistema de carregamento com capacidade para 1.500 toneladas por hora, otimizando as exportações.

O diretor-presidente da Caramuru, Júlio Costa, afirma que os investimentos refletem o compromisso da empresa com energia limpa e renovável. “A bioenergia é o futuro não apenas do Brasil, mas de toda a matriz energética global”, disse em nota. A Caramuru tem presença em seis estados. Sua capacidade anual inclui o processamento de 2 milhões de toneladas de soja, 230 mil toneladas de refino de óleos, 470 mil toneladas de milho e mais de 550 milhões de litros de biodiesel.