Caragher sobre Paul Pogba e Mino Raiola: ‘Os dois são vergonhosos’

Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool e atual comentarista, disparou contra Mino Raiola e Paul Pogba aos microfones da “Sky Sports”. O inglês se revoltou após o agente italiano ter declarado na última segunda-feira que a relação do meio-campista francês com o Manchester United havia acabado.

– Se livre dele. Falo há um ano. É o jogador mais supervalorizado que já vi na minha vida. Os dois são vergonhosos. É muito simples. Isso é tudo o que deve acontecer (venda de Pogba). Não sei para onde vai. Quem vai contratá-lo? Eu não entendo.

O comentarista também afirmou que o camisa seis não é indispensável no time de Solskjaer e que há atletas no elenco que conseguem entregar um bom futebol. Além disso, o ex-atleta afirmou que o Pogba não vale a luta do Manchester United pela permanência do atleta e a relação parece mais desgastada do que nunca em dia de jogo importante contra o RB Leipzig pela Liga dos Campeões.

