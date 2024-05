Características de cadáveres encontrados no México coincidem com as de surfistas desaparecidos

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/05/2024 - 16:42 Para compartilhar:

As características físicas dos três cadáveres encontrados em um balneário no estado mexicano da Baixa Califórnia (noroeste) coincidem com as de dois australianos e um americano desaparecidos na semana passada durante uma viagem de surfe, informaram autoridades locais neste sábado (4).

A procuradora estadual, María Elena Andrade, disse a jornalistas que os corpos, retirados na sexta-feira de um poço em um penhasco, estão em “avançado estado de decomposição”, o que dificulta sua identificação completa.

“No entanto, quanto à sua vestimenta e algumas características como cabelos longos e algumas descrições físicas específicas, temos essa alta probabilidade”, disse em resposta a uma pergunta sobre se poderiam ser os três estrangeiros relatados como desaparecidos.

No local, foi encontrado outro cadáver, confirmou a procuradora, mas os estudos realizados determinaram que ele estava ali há algum tempo e não está relacionado ao caso dos surfistas.

Autoridades mexicanas, em colaboração com o FBI americano e o consulado da Austrália, estão investigando as causas da morte dos irmãos australianos Jake e Callum Robinson e seu amigo americano Jack Carter.

Os três surfistas foram vistos pela última vez em 27 de abril em Bocana de Santo Tomás, um destino turístico no município de Ensenada, no estado da Baixa Califórnia, na fronteira com os Estados Unidos.

Andrade disse que uma das linhas de investigação para o desaparecimento dos jovens é a tentativa de roubo da caminhonete em que viajavam, encontrada incendiada nas proximidades.

Na sexta-feira, os corpos foram encontrados em um penhasco de difícil acesso na área de Bocana de Santo Tomás, uma área muito popular entre os surfistas.

As autoridades prenderam três pessoas supostamente relacionadas ao desaparecimento dos estrangeiros.

Os balneários da Baixa Califórnia, um estado com presença de grupos criminosos, são visitados por numerosos viajantes americanos, que aproveitam a proximidade com a fronteira.

Em novembro de 2015, dois surfistas australianos, Dean Lucas e Adam Coleman, foram assassinados e seus corpos incinerados quando viajavam pelo estado de Sinaloa (noroeste).

Em março de 2023, supostos membros do Cartel do Golfo sequestraram quatro americanos na cidade de Matamoros (Tamaulipas, na fronteira com os Estados Unidos). Dois deles foram assassinados.

A espiral de violência criminal que envolve o México já deixou mais de 450 mil mortos e mais de 100 mil desaparecidos desde que, no final de 2006, o governo federal lançou uma polêmica estratégia antidrogas com participação ativa das forças militares.

