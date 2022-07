‘Cara e Coragem’: Anita relembra de um encontro que teve com Regina no dia em que Clarice morreu

Resumo do capítulo 54 de Cara e Coragem que vai ao ar sábado, 30 de julho

Anita relembra de um encontro que teve com Regina no dia em que Clarice morreu.









Márcia estranha as atitudes de Ísis com Renan.

Rico tenta ajudar Lou na conversa com Olívia e percebe que a moça esconde algo sobre Pat.

Lou vai à casa de Renan, mas ele a dispensa.

Isis está escondida no quarto do coreógrafo e os dois se beijam.

Dentro de uma van, Ítalo e Rico monitoram Pat e Moa que vão no local indicado na carta anônima.

Yeva, uma mulher misteriosa, chega para encontrar Pat e Moa e os questiona sobre a fórmula.

Moa e Pat aproveitam uma distração da mulher no restaurante e a cercam com a ajuda das cadeiras do local.

Yeva consegue fugir, mas Pat, Moa, Ítalo e Rico alcançam a mulher.

O grupo se choca quando um tiro atinge Yeva antes que a mulher diga o nome de que mandou procurá-los.